Нацбанк показав курс долара та євро у перший день жовтня

Курс валют на 30 вересня 2026 року

У четвер, 1 жовтня, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 21 копійку й становитиме 50,71 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс долара зменшиться на 20 копійок і становитиме 44,68 грн.

Офіційні курси на четвер 1 жовтня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,68 грн (44,86 грн станом на 30 вересня);

1 євро – 50,71 грн (50,92 грн станом на 30 вересня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.