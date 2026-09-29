Банки України показали актуальний курс валют на 29 вересня

Банки показали курс на 29 вересня 2026 року

Банки оновили курси валют на 29 вересня: середній євро становив 51,50 грн, долар – 45,16 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,54 – 45,16 грн (на 28 вересня: 44,60 – 45,22 грн);

Євро: 50,81 – 51,50 грн (на 28 вересня: 50,82 – 51,51 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 44,55 - 45,15 грн;

Ощадбанк - 44,60 - 45,15 грн;

Укрсиббанк - 44,60 - 45,20 грн;

ПУМБ - 44,70 - 45,30 грн;

Райффайзен - 44,55 - 45,08 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 50,45 - 51,45 грн;

Ощадбанк - 50,70 - 51,55 грн;

Укрсиббанк - 50,65 - 51,55 грн;

ПУМБ - 50,90 - 51,60 грн;

Райффайзен - 50,60 - 51,25 грн;

Нагадаємо:

Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн. Долар знову перетнув цю позначку 23 липня.