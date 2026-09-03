Банки показали актуальний курс валют на 3 вересня
Банки оновили курси валют на 3 вересня: середній євро становив 52,12 грн, долар – 44,93 грн.
Про це свідчать дані minfin.com.ua.
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США: 44,44 – 44,93 грн (на 2 вересня: 44,68 – 44,78 грн);
Євро: 51,48 – 52,12 грн (на 2 вересня: 51,81 – 52,00 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
Приватбанк - 44,30 - 44,90 грн;
Ощадбанк - 44,40 - 44,90 грн;
Укрсиббанк - 44,35 - 44,90 грн;
ПУМБ - 44,50 - 45,10 грн;
Райффайзен - 44,50 - 44,90 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
Приватбанк - 51,10 - 52,10 грн;
Ощадбанк - 51,40 - 52,10 грн;
Укрсиббанк - 51,35 - 52,25 грн;
ПУМБ - 51,60 - 52,30 грн;
Райффайзен - 51,40 - 52,15 грн;
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.
Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн. Долар знову перетнув цю позначку 23 липня.