Банки показали актуальний курс валют на 3 вересня

Курс валют на 3 вересня 2026 року

Банки оновили курси валют на 3 вересня: середній євро становив 52,12 грн, долар – 44,93 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,44 – 44,93 грн (на 2 вересня: 44,68 – 44,78 грн);

Євро: 51,48 – 52,12 грн (на 2 вересня: 51,81 – 52,00 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 44,30 - 44,90 грн;

Ощадбанк - 44,40 - 44,90 грн;

Укрсиббанк - 44,35 - 44,90 грн;

ПУМБ - 44,50 - 45,10 грн;

Райффайзен - 44,50 - 44,90 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 51,10 - 52,10 грн;

Ощадбанк - 51,40 - 52,10 грн;

Укрсиббанк - 51,35 - 52,25 грн;

ПУМБ - 51,60 - 52,30 грн;

Райффайзен - 51,40 - 52,15 грн;

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн. Долар знову перетнув цю позначку 23 липня.