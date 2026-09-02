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Нацбанк показав курс валют на 3 вересня

Артур Крижний — 2 вересня, 18:05
Нацбанк показав курс валют на 3 вересня
Курс валют на 3 вересня 2026 року
Фото: Getty Images

У четвер, 3 вересня, офіційний курс долара до гривні збільшиться на 15 копійок і становитиме 44,60 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро збільшиться на 11 копійок та становитиме 51,64 грн.

Офіційні курси на четвер 3 вересня встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США – 44,60 грн (44,45 грн станом на 2 вересня);
  • 1 євро – 51,64 грн (51,53 грн станом на 2 вересня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.

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