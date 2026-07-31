Банки України показали актуальний курс валют на 31 липня

Курс валют на 31 липня 2026 року

Банки оновили курси валют на 31 липня: середній євро становив 51,76 грн, долар – 44,98 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,48 – 44,98 грн (на 30 липня: 44,54 – 45,03 грн);

Євро: 51,06 – 51,76 грн (на 30 липня: 50,96 – 51,64 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 44,35 - 44,95 грн;

Ощадбанк - 44,55 - 45,10 грн;

Укрсиббанк - 44,45 - 45,00 грн;

ПУМБ - 44,50 - 45,10 грн;

Райффайзен - 44,50- 44,89 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,80 - 51,80 грн;

Ощадбанк - 50,90 - 51,60 грн;

Укрсиббанк - 50,95 - 51,85 грн;

ПУМБ - 51,30 - 52,00 грн;

Райффайзен - 51,00 - 51,76 грн;

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн. Долар знову перетнув цю позначку 23 липня.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.