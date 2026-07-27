Нацбанк показав курс долара та євро на 28 липня

Курс валют на 28 липня 2026 року

У вівторок, 28 липня, офіційний курс долара до гривні збільшиться на 5 копійки і становитиме 44,85 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро збільшиться на 11 копійку – 51,07 грн.

Офіційні курси на вівторок 28 липня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,85 грн (44,80 грн станом на 27 липня);

1 євро – 51,07 грн (50,96 грн станом на 27 липня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.