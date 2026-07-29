Нацбанк показав курс долара та євро на 30 липня
Банки показали курс валют на 30 липня
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У четвер, 30 липня, офіційний курс долара до гривні зменшиться на 5 копійки і становитиме 44,87 грн.
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Курс євро збільшиться на 2 копійки – 51,08 грн.
Офіційні курси на четвер 30 липня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 44,87 грн (44,92 грн станом на 29 липня);
- 1 євро – 51,08 грн (51,06 грн станом на 29 липня).
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.
Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.