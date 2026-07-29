Нацбанк показав курс долара та євро на 30 липня

У четвер, 30 липня, офіційний курс долара до гривні зменшиться на 5 копійки і становитиме 44,87 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро збільшиться на 2 копійки – 51,08 грн.

Офіційні курси на четвер 30 липня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,87 грн (44,92 грн станом на 29 липня);

1 євро – 51,08 грн (51,06 грн станом на 29 липня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.