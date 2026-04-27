Банки України показали актуальний курс валют на 27 квітня

Банки оновили курси валют на 27 квітня: середній євро подорожчав за добу на 2 копійки до 51,92 грн, долар - на 6 копійок до 44,26 грн.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 43,75 - 44,26 грн (на 26 квітня - 43,70 - 44,20 грн);

Євро - 51,22 - 51,92 грн (на 26 квітня - 51,10 - 51,90 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 43,65 - 44,25 грн;

Ощадбанк - 43,80 - 44,20 грн;

Укрсиббанк - 43,80 - 44,23 грн;

ПУМБ - 43,70 - 44,30 грн;

Райффайзен - 43,83 - 44,27 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,90 - 51,90 грн;

Ощадбанк - 51,30 - 51,85 грн;

Укрсиббанк - 51,20 - 51,81 грн;

ПУМБ - 51,30 - 52,00 грн;

Райффайзен - 51,20 - 51,95 грн.

Нагадаємо:

У понеділок, 27 квітня, офіційний курс євро до гривні збільшився на 16 копійок до 51,38 грн.