Банки України показали актуальний курс валют на 18 серпня

Курс валют на 18 серпня 2026 року

Банки оновили курси валют на 18 серпня: середній євро становив 51,95 грн, долар – 44,98 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,54 – 45,03 грн (на 17 серпня: 44,49 – 44,98 грн);

Євро: 51,54 – 52,19 грн (на 17 серпня: 51,49 – 52,14 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 44,39 - 44,99 грн;

Ощадбанк - 44,05 - 45,05 грн;

Укрсиббанк - 44,45 - 45,00 грн;

ПУМБ - 44,60 - 45,20 грн;

Райффайзен - 44,60- 44,96 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 51,15 - 52,15 грн;

Ощадбанк - 51,55 - 52,25 грн;

Укрсиббанк - 51,15 - 52,05 грн;

ПУМБ - 51,70 - 52,40 грн;

Райффайзен - 51,30 - 52,05 грн;

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн. Долар знову перетнув цю позначку 23 липня.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 ч