Нацбанк показав курс долара та євро на 18 серпня

Курс валют на 18 серпня 2026 року

У вівторок, 18 серпня, офіційний курс долара до гривні зменшиться на 1 копійку і становитиме 44,69 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро збільшиться на 10 копійок – до 51,80 грн.

Офіційні курси на вівторок 18 серпня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,69 грн (44,70 грн станом на 17 серпня);

1 євро – 51,80 грн (51,70 грн станом на 17 серпня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.