Нацбанк показав курс долара та євро на 18 серпня
Курс валют на 18 серпня 2026 року
Фото: Getty Images
У вівторок, 18 серпня, офіційний курс долара до гривні зменшиться на 1 копійку і становитиме 44,69 грн.
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Курс євро збільшиться на 10 копійок – до 51,80 грн.
Офіційні курси на вівторок 18 серпня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 44,69 грн (44,70 грн станом на 17 серпня);
- 1 євро – 51,80 грн (51,70 грн станом на 17 серпня).
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.
Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.