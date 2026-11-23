Курс валют на 23 листопада: гривня розпочала тиждень зі зміцнення
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У понеділок, 23 листопада, курси долара та євро в банках знизились вслід за офіційним курсом Нацбанку.
Про це свідчать дані minfin.com.ua.
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США: 44,84 – 45,47 грн (на 20 листопада: 44,88 – 45,50 грн);
Євро: 49,28 – 50,09 грн (на 20 листопада: 49,34– 50,14 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк – 44,75 – 45,45 грн;
- Ощадбанк – 44,85 – 45,50 грн;
- Укрсиббанк – 44,80 – 45,45 грн;
- ПУМБ – 44,00 – 45,50 грн;
- Райффайзен – 44,70 – 45,40 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- Приватбанк – 49,15 – 50,15 грн;
- Ощадбанк – 49,15 – 50,10 грн;
- Укрсиббанк – 49,20 – 50,20 грн;
- ПУМБ – 49,40 – 50,10 грн;
- Райффайзен – 49,10 – 49,87 грн.
Нагадаємо:
Національний банк встановив офіційний курс гривні на 23 листопада – 44,93 грн за долар та 49,28 грн за євро.
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