У понеділок, 23 листопада, курси долара та євро в банках знизились вслід за офіційним курсом Нацбанку.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,84 – 45,47 грн (на 20 листопада: 44,88 – 45,50 грн);

Євро: 49,28 – 50,09 грн (на 20 листопада: 49,34– 50,14 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 44,75 – 45,45 грн;

Ощадбанк – 44,85 – 45,50 грн;

Укрсиббанк – 44,80 – 45,45 грн;

ПУМБ – 44,00 – 45,50 грн;

Райффайзен – 44,70 – 45,40 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк – 49,15 – 50,15 грн;

Ощадбанк – 49,15 – 50,10 грн;

Укрсиббанк – 49,20 – 50,20 грн;

ПУМБ – 49,40 – 50,10 грн;

Райффайзен – 49,10 – 49,87 грн.

Нагадаємо:

Національний банк встановив офіційний курс гривні на 23 листопада – 44,93 грн за долар та 49,28 грн за євро.