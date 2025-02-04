Курс валют на 4 лютого: долар подорожчав, євро впав

Станом на 4 лютого, офіційний курс долара до гривні збільшився на 7 копійок, євро впав на 46 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,79 грн, євро – 42,86 грн (на 3 лютого долар - 41,72 грн, євро – 43,32 грн).

На 11:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,85 – 41,90 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 43,24 – 43,50 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,52 - 42,12 грн (курс на 3 лютого – 41,50 - 42,10 грн);

Євро – 42,80 - 43,50 грн (курс на 3 лютого – 42,85 - 43,50 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 41,35 - 41,95 грн;

Ощадбанк – 41,50 - 42,05 грн;

Укрсиббанк – 41,45 - 42,05 грн;

ПУМБ – 41,60 – 42,20 грн;

Райффайзен - 41,50 - 41,94 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42,01 грн за долар, monobank - 42,01 грн.