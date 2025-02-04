Курс валют на 4 февраля: доллар подорожал, евро упал

По состоянию на 4 февраля, официальный курс доллара к гривне увеличился на 7 копеек, евро упал на 46 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua..

Официальный курс доллара установили на уровне 41,79 грн, евро - 42,86 грн (на 3 февраля доллар - 41,72 грн, евро - 43,32 грн).

На 11:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,85 - 41,90 грн.

На это же время "черный" курс евро составлял 43,24 - 43,50 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,52 - 42,12 грн (курс на 3 февраля - 41,50 - 42,10 грн);

Евро - 42,80 - 43,50 грн (курс на 3 февраля - 42,85 - 43,50 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 41,35 - 41,95 грн;

Ощадбанк - 41,50 - 42,05 грн;

Укрсиббанк - 41,45 - 42,05 грн;

ПУМБ - 41,60 - 42,20 грн;

Райффайзен - 41,50 - 41,94 грн.

Относительно безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 42,01 грн за доллар, monobank - 42,01 грн.