Курс валют на 4 февраля: доллар подорожал, евро упал
Getty Images
По состоянию на 4 февраля, официальный курс доллара к гривне увеличился на 7 копеек, евро упал на 46 копеек.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua..
Официальный курс доллара установили на уровне 41,79 грн, евро - 42,86 грн (на 3 февраля доллар - 41,72 грн, евро - 43,32 грн).
На 11:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,85 - 41,90 грн.
На это же время "черный" курс евро составлял 43,24 - 43,50 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,52 - 42,12 грн (курс на 3 февраля - 41,50 - 42,10 грн);
- Евро - 42,80 - 43,50 грн (курс на 3 февраля - 42,85 - 43,50 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
- Приватбанк - 41,35 - 41,95 грн;
- Ощадбанк - 41,50 - 42,05 грн;
- Укрсиббанк - 41,45 - 42,05 грн;
- ПУМБ - 41,60 - 42,20 грн;
- Райффайзен - 41,50 - 41,94 грн.
Относительно безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 42,01 грн за доллар, monobank - 42,01 грн.