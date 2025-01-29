Курс валют на 29 січня: скільки коштує долар та євро

Станом на 29 січня, офіційний курс долара до гривні збільшився на 7 копійок, євро впав на 36 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 42,01 грн, євро – 43,78 грн (на 28 січня долар - 41,94 грн, євро – 44,14 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 42,10 – 42,20 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 44,05 – 44,25 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,82 - 42,35 грн (курс на 28 січня – 41,80 - 42,39 грн);

Євро – 43,80 - 44,30 грн (курс на 28 січня – 43,80 - 44,35 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 41,70 - 42,30 грн;

Ощадбанк – 41,80 - 42,35 грн;

Укрсиббанк – 41,75 - 42,37 грн;

ПУМБ – 41,90 – 42,50 грн;

Райффайзен - 41,70 - 42,20 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42,37 грн за долар, monobank - 42,35 грн.