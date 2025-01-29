Курс валют на 29 січня: скільки коштує долар та євро
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Станом на 29 січня, офіційний курс долара до гривні збільшився на 7 копійок, євро впав на 36 копійок.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 42,01 грн, євро – 43,78 грн (на 28 січня долар - 41,94 грн, євро – 44,14 грн).
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 42,10 – 42,20 грн.
На цей же час "чорний" курс євро становив 44,05 – 44,25 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 41,82 - 42,35 грн (курс на 28 січня – 41,80 - 42,39 грн);
- Євро – 43,80 - 44,30 грн (курс на 28 січня – 43,80 - 44,35 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк – 41,70 - 42,30 грн;
- Ощадбанк – 41,80 - 42,35 грн;
- Укрсиббанк – 41,75 - 42,37 грн;
- ПУМБ – 41,90 – 42,50 грн;
- Райффайзен - 41,70 - 42,20 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42,37 грн за долар, monobank - 42,35 грн.