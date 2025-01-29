Курс валют на 29 января: сколько стоит доллар и евро

По состоянию на 29 января, официальный курс доллара к гривне увеличился на 7 копеек, евро упал на 36 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua..

Официальный курс доллара установили на уровне 42,01 грн, евро - 43,78 грн (на 28 января доллар - 41,94 грн, евро - 44,14 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 42,10 - 42,20 грн.

На это же время "черный" курс евро составлял 44,05 - 44,25 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США - 41,82 - 42,35 грн (курс на 28 января - 41,80 - 42,39 грн);

Евро - 43,80 - 44,30 грн (курс на 28 января - 43,80 - 44,35 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 41,70 - 42,30 грн;

Ощадбанк - 41,80 - 42,35 грн;

Укрсиббанк - 41,75 - 42,37 грн;

ПУМБ - 41,90 - 42,50 грн;

Райффайзен - 41,70 - 42,20 грн.

Относительно безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 42,37 грн за доллар, monobank - 42,35 грн.