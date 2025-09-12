Курс валют на 12 вересня: скільки коштує долар і євро

Станом на 12 вересня, офіційний курс долара до гривні збільшиться на 10 копійок, євро - на 3 копійки.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,31 грн, євро - 48,27 грн (на 11 вересня долар - 41,21 грн, євро - 48,24 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,25 - 41,32 грн. Євро - 48,44 та 48,62 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,00 - 41,58 грн (курс на 11 вересня - 41,02 - 41,54 грн);

Євро - 48,10 - 48,82 грн (курс на 11 вересня - 48,05 - 48,64 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 40,95 - 41,55 грн;

Ощадбанк - 41,15 - 41,50 грн;

Укрсиббанк - 41,00 - 41,55 грн;

ПУМБ - 41,20 - 41,80 грн;

Райффайзен - 41,20 - 41,54 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 47,75 - 48,75 грн;

Ощадбанк - 48,10 - 48,70 грн;

Укрсиббанк - 47,90 - 48,80 грн;

ПУМБ - 48,30 - 49,00 грн;

Райффайзен - 48,20 - 48,81 грн.

Читайте також: Курс євро вже вище 50 гривень. Що відбувається?