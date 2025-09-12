Курс валют на 12 сентября: сколько стоит доллар и евро
Фото: Getty Images
По состоянию на 12 сентября, официальный курс доллара к гривне увеличится на 10 копеек, евро - на 3 копейки.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,31 грн, евро - 48,27 грн (на 11 сентября доллар - 41,21 грн, евро - 48,24 грн).
На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,25 - 41,32 грн. Евро - 48,44 и 48,62 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,00 - 41,58 грн (курс на 11 сентября - 41,02 - 41,54 грн);
- Евро - 48,10 - 48,82 грн (курс на 11 сентября - 48,05 - 48,64 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
- Приватбанк - 40,95 - 41,55 грн;
- Ощадбанк - 41,15 - 41,50 грн;
- Укрсиббанк - 41,00 - 41,55 грн;
- ПУМБ - 41,20 - 41,80 грн;
- Райффайзен - 41,20 - 41,54 грн.
Кроме того, наличные курсы евро установили на таком уровне:
- Приватбанк - 47,75 - 48,75 грн;
- Ощадбанк - 48,10 - 48,70 грн;
- Укрсиббанк - 47,90 - 48,80 грн;
- ПУМБ - 48,30 - 49,00 грн;
- Райффайзен - 48,20 - 48,81 грн.
