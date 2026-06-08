Банки України показали актуальний курс валют на 8 червня

Курс валют на 8 червня 2026 року

Банки оновили курси валют на 8 червня: середній євро зріс на 5 копійок і становив 51,95 грн, долар – до 44,59 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,10 – 44,59 грн (на 7 червня: 44,05 – 44,58 грн грн);

Євро: 51,10 – 51,90 грн (на 7 червня: 51,25 – 51,95 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 43,95 - 44,55 грн;

Ощадбанк - 44,05 - 44,60 грн;

Укрсиббанк - 44,05 - 44,65 грн;

ПУМБ - 44,10 - 44,70 грн;

Райффайзен - 44,15 - 44,59 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,70 - 51,70 грн;

Ощадбанк - 51,20 - 51,95 грн;

Укрсиббанк - 50,90 - 51,80 грн;

ПУМБ - 51,30 - 52,00 грн;

Райффайзен - 50,90 - 51,43 грн.

Нагадаємо:

У понеділок, 8 червня, офіційний курс долара до гривні відійшов від історичного рекорду і становив 44,35 грн.