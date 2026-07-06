Банки України показали актуальний курс валют на 6 липня
Банки оновили курси валют на 6 липня: середній євро становив 51,44 грн, долар – 45,07 грн.
Про це свідчать дані minfin.com.ua
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США: 44,35 – 44,87 грн (на 5 липня: 44,41 – 44,91 грн);
Євро: 50,75 – 51,43 грн (на 5 липня: 50,86 – 51,47 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
ПриватБанк - 44,25 - 44,85 грн;
Ощадбанк - 44,40 - 44,85 грн;
Укрсиббанк - 44,35 - 45,90 грн;
ПУМБ - 44,40 - 45,00 грн;
Райффайзен - 44,35 - 44,75 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
ПриватБанк - 50,50 - 51,50 грн;
Ощадбанк - 50,80 - 51,55 грн;
Укрсиббанк - 50,65 - 51,55 грн;
ПУМБ - 51,00 - 51,70 грн;
Райффайзен - 50,50 - 51,17 грн;
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.
Внаслідок цих семи рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн.
Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.