Банки України показали актуальний курс валют на 6 липня

Банки оновили курс валют на 6 липня

Банки оновили курси валют на 6 липня: середній євро становив 51,44 грн, долар – 45,07 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,35 – 44,87 грн (на 5 липня: 44,41 – 44,91 грн);

Євро: 50,75 – 51,43 грн (на 5 липня: 50,86 – 51,47 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 44,25 - 44,85 грн;

Ощадбанк - 44,40 - 44,85 грн;

Укрсиббанк - 44,35 - 45,90 грн;

ПУМБ - 44,40 - 45,00 грн;

Райффайзен - 44,35 - 44,75 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,50 - 51,50 грн;

Ощадбанк - 50,80 - 51,55 грн;

Укрсиббанк - 50,65 - 51,55 грн;

ПУМБ - 51,00 - 51,70 грн;

Райффайзен - 50,50 - 51,17 грн;

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Внаслідок цих семи рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.