Нацбанк показав, яким буде курс долара та євро після вихідних

Банки оновили курс валют на 6 липня

У понеділок, 6 липня, офіційний курс долара до гривні зменшиться і становитиме - 44,56 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро також зменшиться на 4 копійки та становитиме 51,02 грн.

Офіційні курси на понеділок 6 липня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,56 грн (44,80 грн станом на 1 липня);

1 євро – 51,02 грн (51,08 грн станом на 1 липня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.