Нацбанк показав, яким буде курс долара та євро після вихідних
Банки оновили курс валют на 6 липня
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У понеділок, 6 липня, офіційний курс долара до гривні зменшиться і становитиме - 44,56 грн.
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Курс євро також зменшиться на 4 копійки та становитиме 51,02 грн.
Офіційні курси на понеділок 6 липня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 44,56 грн (44,80 грн станом на 1 липня);
- 1 євро – 51,02 грн (51,08 грн станом на 1 липня).
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.
Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.