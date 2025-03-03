Курс валют на 3 березня: долар та євро здешевшали

Станом на 3 березня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 8 копійок, євро — на 38 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,43 грн, євро – 43,11 грн (на 28 лютого долар - 41,51 грн, євро – 43,49 грн).

На 13:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,62 – 41,75 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 43,60 – 43,81 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,30 - 41,95 грн (курс на 28 лютого – 41,30 - 41,958 грн);

Євро – 43,10 - 43,80 грн (курс на 28 лютого – 43,10 - 43,72 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 41,10 - 41,70 грн;

Ощадбанк – 41,35 - 41,85 грн;

Укрсиббанк – 41,25 - 41,85 грн;

ПУМБ – 41,30 – 41,90 грн;

Райффайзен - 41,20 - 41,68 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41.83 грн.