Курс валют на 3 березня: долар та євро здешевшали
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Станом на 3 березня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 8 копійок, євро — на 38 копійок.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,43 грн, євро – 43,11 грн (на 28 лютого долар - 41,51 грн, євро – 43,49 грн).
На 13:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,62 – 41,75 грн.
На цей же час "чорний" курс євро становив 43,60 – 43,81 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 41,30 - 41,95 грн (курс на 28 лютого – 41,30 - 41,958 грн);
- Євро – 43,10 - 43,80 грн (курс на 28 лютого – 43,10 - 43,72 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк – 41,10 - 41,70 грн;
- Ощадбанк – 41,35 - 41,85 грн;
- Укрсиббанк – 41,25 - 41,85 грн;
- ПУМБ – 41,30 – 41,90 грн;
- Райффайзен - 41,20 - 41,68 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41.83 грн.