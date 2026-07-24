Нацбанк показав, яким буде курс долара та євро після вихідних

Курс валют на 27 липня 2026 року

У понеділок, 27 липня, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 9 копійок та становитиме 50,96 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс долара зменшиться на 1 копійку – 44,80 грн.

Офіційні курси на понеділок 27 липня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,80 грн (44,81 грн станом на 23 липня);

1 євро – 50,96 грн (51,05 грн станом на 23 липня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.