Нацбанк показав, яким буде курс долара та євро після вихідних
Курс валют на 27 липня 2026 року
Фото: Getty Images
У понеділок, 27 липня, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 9 копійок та становитиме 50,96 грн.
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Курс долара зменшиться на 1 копійку – 44,80 грн.
Офіційні курси на понеділок 27 липня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 44,80 грн (44,81 грн станом на 23 липня);
- 1 євро – 50,96 грн (51,05 грн станом на 23 липня).
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.
Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.