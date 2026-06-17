Нацбанк показав курс долара та євро на четвер 18 червня

Курс валют на 18 червня 2026 року

У четвер, 18 червня, офіційний курс долара до гривні зменшиться на 2 копійки і становитиме - 44,80 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро також зменшиться та становитиме 51,93 грн.

Офіційні курси на четвер 18 червня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,80 грн (44,78 грн станом на 17 червня);

1 євро – 51,93 грн (51,94 грн станом на 17 червня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97