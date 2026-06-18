Банки України показали актуальний курс валют на 18 червня

Банки оновили курси валют на 18 червня: середній євро зменшився на 12 копійок і становив 52,25 грн, долар зменшився на 2 копійки – до 45,06 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,62 – 45,06 грн (на 17 червня: 44,55 – 45,08 грн грн);

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Євро: 51,55 – 52,25 грн (на 17 червня: 51,77 – 52,37 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 44,45 - 45,05 грн;

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Ощадбанк - 44,55 - 45,05 грн;

Укрсиббанк - 44,50 - 45,10 грн;

ПУМБ - 44,70 - 45,30 грн;

Райффайзен - 44,70 - 45,10 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 51,15 - 52,15 грн;

Ощадбанк - 51,75 - 52,40 грн;

Укрсиббанк - 51,30 - 52,30 грн;

ПУМБ - 51,70 - 52,40 грн;

Райффайзен - 51,50 - 52,05 грн.

Нагадаємо:

У четвер, 18 червня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 2 копійки і становитиме - 44,80 грн.