Курс валют на 15 січня: скільки коштує долар та євро

Станом на 15 січня, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився на 1 копійку, євро - на 19 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 42,27 грн, євро – 43,32 грн (на 14 січня долар - 42,26 грн, євро – 43,12 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 42,85 – 42,90 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 44,09 – 44,30 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 42,25 - 42,90 грн (курс на 14 січня – 42,20 - 43,00 грн);

Євро – 43,30 - 44,15 грн (курс на 14 січня – 43,20 - 44,12 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 42,30 - 42,90 грн;

Ощадбанк – 42,25 - 42,95 грн;

Укрсиббанк – 42,15 - 42,88 грн;

ПУМБ – 42,40 – 43,00 грн;

Райффайзен - 42,00 - 42,80 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42,73 грн за долар, monobank - 42,72 грн.