Курс валют на 12 лютого: скільки коштує долар та євро
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Станом на 12 лютого, офіційний курс долара до гривні збільшився на 7 копійок, євро не змінився.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,66 грн, євро – 42,89 грн (на 11 лютого долар - 41,59 грн, євро – 42,89 грн).
На 11:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,85 – 41,85 грн.
На цей же час "чорний" курс євро становив 43,40 – 43,60 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 41,50 - 42,05 грн (курс на 11 лютого – 41,35 - 41,95 грн);
- Євро – 42,90 - 43,55 грн (курс на 11 лютого – 42,70 - 43,45 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк – 41,35 - 41,95 грн;
- Ощадбанк – 41,30 - 41,95 грн;
- Укрсиббанк – 41,40 - 41,99 грн;
- ПУМБ – 41,50 – 42,10 грн;
- Райффайзен - 41,50 - 41,94 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42.017 грн за долар, monobank - 41.99 грн.