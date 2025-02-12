Курс валют на 12 лютого: скільки коштує долар та євро

Станом на 12 лютого, офіційний курс долара до гривні збільшився на 7 копійок, євро не змінився.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,66 грн, євро – 42,89 грн (на 11 лютого долар - 41,59 грн, євро – 42,89 грн).

На 11:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,85 – 41,85 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 43,40 – 43,60 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,50 - 42,05 грн (курс на 11 лютого – 41,35 - 41,95 грн);

Євро – 42,90 - 43,55 грн (курс на 11 лютого – 42,70 - 43,45 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 41,35 - 41,95 грн;

Ощадбанк – 41,30 - 41,95 грн;

Укрсиббанк – 41,40 - 41,99 грн;

ПУМБ – 41,50 – 42,10 грн;

Райффайзен - 41,50 - 41,94 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42.017 грн за долар, monobank - 41.99 грн.