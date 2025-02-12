Курс валют на 12 февраля: сколько стоит доллар и евро

По состоянию на 12 февраля, официальный курс доллара к гривне увеличился на 7 копеек, евро не изменилось.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,66 грн, евро - 42,89 грн (на 11 февраля доллар - 41,59 грн, евро - 42,89 грн).

На 11:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,85 - 41,85 грн.

На это же время "черный" курс евро составлял 43,40 - 43,60 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,50 - 42,05 грн (курс на 11 февраля - 41,35 - 41,95 грн);

Евро - 42,90 - 43,55 грн (курс на 11 февраля - 42,70 - 43,45 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 41,35 - 41,95 грн;

Ощадбанк - 41,30 - 41,95 грн;

Укрсиббанк - 41,40 - 41,99 грн;

ПУМБ - 41,50 - 42,10 грн;

Райффайзен - 41,50 - 41,94 грн.

Относительно безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 42.017 грн за доллар, monobank - 41.99 грн.