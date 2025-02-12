Украинская правда
Все разделы
Укр Рос
Поддержать УП
Укр Рос
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Курс валют на 12 февраля: сколько стоит доллар и евро

Алексей Артемчук — 12 февраля, 11:54
Курс валют на 12 февраля: сколько стоит доллар и евро
Getty Images

По состоянию на 12 февраля, официальный курс доллара к гривне увеличился на 7 копеек, евро не изменилось.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,66 грн, евро - 42,89 грн (на 11 февраля доллар - 41,59 грн, евро - 42,89 грн).

На 11:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,85 - 41,85 грн.

На это же время "черный" курс евро составлял 43,40 - 43,60 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США - 41,50 - 42,05 грн (курс на 11 февраля - 41,35 - 41,95 грн);
  • Евро - 42,90 - 43,55 грн (курс на 11 февраля - 42,70 - 43,45 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

  • Приватбанк - 41,35 - 41,95 грн;
  • Ощадбанк - 41,30 - 41,95 грн;
  • Укрсиббанк - 41,40 - 41,99 грн;
  • ПУМБ - 41,50 - 42,10 грн;
  • Райффайзен - 41,50 - 41,94 грн.

Относительно безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 42.017 грн за доллар, monobank - 41.99 грн.

курс валют евро доллар

доллар

Курс валют на 12 февраля: сколько стоит доллар и евро
Курс валют на 11 февраля: сколько стоит доллар и евро
Курс валют на 3 февраля: доллар и евро подешевели

Последние новости