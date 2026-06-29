Нацбанк показав курс долара та євро на вівторок 30 червня

Нацбанк показав курс валют на вівторок 30 червня

У вівторок, 30 червня, офіційний курс долара до гривні зменшиться і становитиме - 44,84 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро збільшиться на 3 копійки та становитиме 51,16 грн.

Офіційні курси на вівторок 30 червня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,84 грн (44,85 грн станом на 29 червня);

1 євро – 51,16 грн (51,13 грн станом на 29 червня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.