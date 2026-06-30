Банки України показали актуальний курс валют на 30 червня

Банки оновили курси валют на 30 червня: середній євро становив 51,51 грн, долар – 45,09 грн.

Про це сівдчать дані minfin.com.ua

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,59 – 45,09 грн (на 29 червня: 44,59 – 45,08 грн);

Євро: 50,86 – 51,51 грн (на 29 червня: 50,86 – 51,52 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 44,45 - 45,05 грн;

Ощадбанк - 44,60 - 45,15 грн;

Укрсиббанк - 44,55 - 45,10 грн;

ПУМБ - 44,70 - 45,30 грн;

Райффайзен - 44,60 - 45,02 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,45 - 51,45 грн;

Ощадбанк - 50,90 - 51,60 грн;

Укрсиббанк - 50,70 - 51,60 грн;

ПУМБ - 51,20 - 51,90 грн;

Райффайзен - 50,70 - 51,37 грн;

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Внаслідок цих семи рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.