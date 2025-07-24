Курс валют на 24 липня: скільки коштує долар і євро

Станом на 24 липня, офіційний курс долара до гривні не змінився, євро зріс - на 12 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,76 грн, євро - 48,98 грн (на 23 липня долар - 41,76 грн, євро - 48,86 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,65 - 41,75 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,50 - 41,99 грн (курс на 23 липня - 41,50 - 42,00 грн);

Євро - 48,75 - 49,35 грн (курс на 23 липня - 48,60 - 49,30 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,35 - 41,95 грн;

Ощадбанк - 41,60 - 41,99 грн;

Укрсиббанк - 41,40 - 41,99 грн;

ПУМБ - 41,50 - 42,10 грн;

Райффайзен - 41,66 - 41,94 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 48,40 - 49,40 грн;

Ощадбанк - 48,60 - 49,45 грн;

Укрсиббанк - 48,55 - 49,55 грн;

ПУМБ - 48,50 - 49,30 грн;

Райффайзен - 48,55 - 48,40 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 42,01 грн за долар, monobank - 42,00 грн.

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