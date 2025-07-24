Курс валют на 24 липня: скільки коштує долар і євро
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Станом на 24 липня, офіційний курс долара до гривні не змінився, євро зріс - на 12 копійок.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,76 грн, євро - 48,98 грн (на 23 липня долар - 41,76 грн, євро - 48,86 грн).
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,65 - 41,75 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
- Долар США - 41,50 - 41,99 грн (курс на 23 липня - 41,50 - 42,00 грн);
- Євро - 48,75 - 49,35 грн (курс на 23 липня - 48,60 - 49,30 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк - 41,35 - 41,95 грн;
- Ощадбанк - 41,60 - 41,99 грн;
- Укрсиббанк - 41,40 - 41,99 грн;
- ПУМБ - 41,50 - 42,10 грн;
- Райффайзен - 41,66 - 41,94 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- Приватбанк - 48,40 - 49,40 грн;
- Ощадбанк - 48,60 - 49,45 грн;
- Укрсиббанк - 48,55 - 49,55 грн;
- ПУМБ - 48,50 - 49,30 грн;
- Райффайзен - 48,55 - 48,40 грн.
Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 42,01 грн за долар, monobank - 42,00 грн.
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