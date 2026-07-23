Нацбанк показав курс долара та євро на 24 липня

Курс валют на 24 липня 2026 року

У п'ятницю, 24 липня, офіційний курс долара до гривні збільшиться на 4 копійки і становитиме 44,81 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро зменшиться на 1 копійку – 51,05 грн.

Офіційні курси на п'ятницю 24 липня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,81 грн (44,77 грн станом на 23 липня);

1 євро – 51,05 грн (51,06 грн станом на 23 липня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.