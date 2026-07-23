Нацбанк показав курс долара та євро на 24 липня
Курс валют на 24 липня 2026 року
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У п'ятницю, 24 липня, офіційний курс долара до гривні збільшиться на 4 копійки і становитиме 44,81 грн.
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Курс євро зменшиться на 1 копійку – 51,05 грн.
Офіційні курси на п'ятницю 24 липня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 44,81 грн (44,77 грн станом на 23 липня);
- 1 євро – 51,05 грн (51,06 грн станом на 23 липня).
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.
Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.