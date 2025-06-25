Євро відступає від максимуму: НБУ показав курс валют на четвер

Національний банк України знизив офіційні курси долара і євро на четвер, 26 червня.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Згідно з оновленими офіційними курсами валют, опублікованими НБУ, 1 долар США коштуватиме 41,66 грн, що на 13 копійок менше, ніж днем раніше (41,79 грн станом на 25 червня).

Євро подешевшав на 18 копійок — до 48,32 грн, тоді як учора офіційний курс становив 48,50 грн.

Нагадаємо:

Станом на 25 червня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 8 копійок, євро злетів на 48 копійок й встановив новий рекорд.