Курс валют на 14 квітня: євро здорожчало на понад гривню, долар просів

Станом на 14 квітня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 2 копійки, євро зріс - на 107.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,38 грн, євро - 46,91 грн (на 11 квітня долар - 41,36 грн, євро - 45,84 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 40,95 - 41,10 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 46,57 - 46,93 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,07 - 41,1 грн (курс на 11 квітня - 41,08 - 41,20 грн);

Євро - 46,30 - 47,50 грн (курс на 11 квітня - 46,10 - 47,10 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 40,96 - 41,56 грн;

Ощадбанк - 41,00 - 41,60 грн;

Укрсиббанк - 41,00 - 41,67 грн;

ПУМБ - 41,10 - 41,70 грн;

Райффайзен - 41,10 - 41,53 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,66 грн.

Нагадаємо:

Курс євро підскочить на гривню, чим оновить історичний максимум.