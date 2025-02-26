Курс валют на 26 лютого: долар та євро дорожчають
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Станом на 26 лютого, офіційний курс долара до гривні збільшився на 3 копійки, євро — на 14 копійок.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,73 грн, євро – 43,78 грн (на 25 лютого долар - 41,70 грн, євро – 43,64 грн).
На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,67 – 41,75 грн.
На цей же час "чорний" курс євро становив 43,85 – 44,00 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 41,45 - 42,05 грн (курс на 25 лютого – 41,45 - 42,00 грн);
- Євро – 43,55 - 44,10 грн (курс на 25 лютого – 43,55 - 44,07 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк – 41,35 - 41,95 грн;
- Ощадбанк – 41,45 - 41,99 грн;
- Укрсиббанк – 41,45 - 42,00 грн;
- ПУМБ – 41,50 – 42,10 грн;
- Райффайзен - 41,40 - 41,88 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42,01 грн за долар, monobank - 41.99 грн.