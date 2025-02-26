Курс валют на 26 февраля: доллар и евро дорожают

По состоянию на 26 февраля, официальный курс доллара к гривне увеличился на 3 копейки, евро - на 14 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,73 грн, евро - 43,78 грн (на 25 февраля доллар - 41,70 грн, евро - 43,64 грн).

На 09:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,67 - 41,75 грн.

На это же время "черный" курс евро составлял 43,85 - 44,00 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,45 - 42,05 грн (курс на 25 февраля - 41,45 - 42,00 грн);

Евро - 43,55 - 44,10 грн (курс на 25 февраля - 43,55 - 44,07 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 41,35 - 41,95 грн;

Ощадбанк - 41,45 - 41,99 грн;

Укрсиббанк - 41,45 - 42,00 грн;

ПУМБ - 41,50 - 42,10 грн;

Райффайзен - 41,40 - 41,88 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 42,01 грн за доллар, monobank - 41.99 грн.