Курс валют на 26 февраля: доллар и евро дорожают
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По состоянию на 26 февраля, официальный курс доллара к гривне увеличился на 3 копейки, евро - на 14 копеек.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,73 грн, евро - 43,78 грн (на 25 февраля доллар - 41,70 грн, евро - 43,64 грн).
На 09:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,67 - 41,75 грн.
На это же время "черный" курс евро составлял 43,85 - 44,00 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,45 - 42,05 грн (курс на 25 февраля - 41,45 - 42,00 грн);
- Евро - 43,55 - 44,10 грн (курс на 25 февраля - 43,55 - 44,07 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
- Приватбанк - 41,35 - 41,95 грн;
- Ощадбанк - 41,45 - 41,99 грн;
- Укрсиббанк - 41,45 - 42,00 грн;
- ПУМБ - 41,50 - 42,10 грн;
- Райффайзен - 41,40 - 41,88 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 42,01 грн за доллар, monobank - 41.99 грн.