Банки України показали актуальний курс валют на 27 лютого

Станом на 27 лютого офіційний курс долара щодо гривні зменшився до 43,20 грн, євро до 51,02 грн.

Курс долара проти гривні на чорному ринку становив 43,15 - 43,22 грн. Євро - 51,15 і 51,24 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 43,00 - 43,46 грн (на 24 лютого - 43,00 - 43,47 грн);

Євро - 50,77 - 51,40 грн (на 24 лютого - 50,80 - 51,34 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 42,75 - 43,35 грн;

Ощадбанк - 42,95 - 43,40 грн;

Укрсиббанк - 42,90 - 43,45 грн;

ПУМБ - 43,00 - 43,60 грн;

Райффайзен - 42,95 - 43,30 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,30 - 51,30 грн;

Ощадбанк - 50,70 - 51,45 грн;

Укрсиббанк - 50,60 - 51,50 грн;

ПУМБ - 50,70 - 51,40 грн;

Райффайзен - 50,60 - 51,23 грн.

У п'ятницю, 27 лютого, офіційний курс євро до гривні збільшився на 6 копійок до 51,02 грн.