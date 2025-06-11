Нацбанк показав курс долара та євро на четвер 12 червня

Офіційний курс долара до гривні знизиться у четвер: 12 червня валюта подешевшає на 4 копійки.

Про це свідчить офіційний курс НБУ.

Своєю чергою, курс євро зменшиться на 5 копійок щодо гривні.

Офіційні курси на четвер встановлено на такому рівні:

1 долар США — 41,51 грн (41,55 грн станом на 11 червня);

1 євро — 47,45 грн (47,50 грн станом на 11 червня).

Нагадаємо:

22 квітня 2025 року євро досягнув свого історичного рекорду у 47,76 гривні.