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Нацбанк показав курс долара та євро на четвер 12 червня

Олексій Артемчук — 11 червня, 18:38
Нацбанк показав курс долара та євро на четвер 12 червня
Getty Images

Офіційний курс долара до гривні знизиться у четвер: 12 червня валюта подешевшає на 4 копійки.

Про це свідчить офіційний курс НБУ.

Своєю чергою, курс євро зменшиться на 5 копійок щодо гривні.

Офіційні курси на четвер встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США — 41,51 грн (41,55 грн станом на 11 червня);
  • 1 євро — 47,45 грн (47,50 грн станом на 11 червня).

Нагадаємо:

22 квітня 2025 року євро досягнув свого історичного рекорду у 47,76 гривні.

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