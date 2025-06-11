Нацбанк показал курс доллара и евро на четверг 12 июня

Официальный курс доллара к гривне снизится в четверг: 12 июня валюта подешевеет на 4 копейки.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ.

В свою очередь, курс евро уменьшится на 5 копеек относительно гривны.

Официальные курсы на четверг установлены на таком уровне:

1 доллар США - 41,51 грн (41,55 грн по состоянию на 11 июня);

1 евро - 47,45 грн (47,50 грн по состоянию на 11 июня).

Напомним:

22 апреля 2025 года евро достиг своего исторического рекорда в 47,76 гривны.