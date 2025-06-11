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Нацбанк показал курс доллара и евро на четверг 12 июня

Алексей Артемчук — 11 июня, 18:38
Нацбанк показал курс доллара и евро на четверг 12 июня
Getty Images

Официальный курс доллара к гривне снизится в четверг: 12 июня валюта подешевеет на 4 копейки.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ.

В свою очередь, курс евро уменьшится на 5 копеек относительно гривны.

Официальные курсы на четверг установлены на таком уровне:

  • 1 доллар США - 41,51 грн (41,55 грн по состоянию на 11 июня);
  • 1 евро - 47,45 грн (47,50 грн по состоянию на 11 июня).

Напомним:

22 апреля 2025 года евро достиг своего исторического рекорда в 47,76 гривны.

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Нацбанк показал курс доллара и евро на четверг 12 июня
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