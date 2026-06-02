Банки показали актуальний курс валют після рекорду офіційного долара

Курс валют на 2 червня 2026 року

Банки оновили курси валют на 2 червня: середній євро за добу збільшився на 4 копійки, до 51,95 грн, долар зменшився на 2 копійки до 44,45 грн.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 44,04- 44,45 грн (на 1 червня - 44,02 - 44,47 грн);

Євро - 51,20 - 51,95 грн (на 1 червня - 51,25 - 51,91 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 43,88 - 44,48 грн;

Ощадбанк - 44,00 - 44,55 грн;

Укрсиббанк - 44,00 - 44,55 грн;

ПУМБ - 44,00 - 44,60 грн;

Райффайзен - 44,08 - 44,49 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,95 - 51,95 грн;

Ощадбанк - 51,30 - 51,95 грн;

Укрсиббанк - 51,10 - 52,00 грн;

ПУМБ - 51,30 - 52,00 грн;

Райффайзен - 51,20 - 51,86 грн.

Нагадаємо:

У вівторок, 2 червня, офіційний курс долара до гривні встановив новий історичний рекорд - 44,30 грн.