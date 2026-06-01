Новий місяць – новий рекорд: НБУ підняв курс долара
Курс долара до гривні знову оновить історичний максимум
У вівторок, 2 червня, офіційний курс долара до гривні встановить новий історичний рекорд - 44,30 грн.
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Курс євро також зросте та становитиме 51,59 грн.
Офіційні курси на вівторок 2 червня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 44,30 грн (44,26 грн станом на 1 червня);
- 1 євро – 51,59 грн (51,55 грн станом на 1 червня).
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 28 травня – 44,29 грн.