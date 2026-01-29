Тепло, вода, здоров'я: Кулеба повідомив, на які проєкти піде мільярд для 71 громади

Уряд ухвалив рішення про розподіл 987 млн субвенції з державного бюджету на реалізацію проєктів відновлення України на 2026 рік.

Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення Олексій Кулеба.

Кошти спрямовано 71 громаді на проєкти відновлення й посилення критичної та соціальної інфраструктури.

Із них 31 громада - у прифронтових регіонах Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

За цей бюджетний рік кошти субвенції дають змогу профінансувати 139 проєктів, які вже схвалені Європейським інвестиційним банком.

Серед об'єктів, які фінансуються:

39 закладів охорони здоров'я

18 об'єктів водопостачання, водовідведення та теплопостачання

76 закладів загальної середньої та дошкільної освіти

6 центрів надання адміністративних послуг.

