Найбільша криптобіржа США стала жертвою хакерів: викрадено дані клієнтів

Американська криптовалютна біржа Coinbase стала мішенню хакерів, які викрали дані клієнтів і вимагали $20 млн за те, щоб не оприлюднювати цю інформацію.

Про це повідомляє газета Financial Times.

На тлі цієї новини акції компанії впали на 5,4% на ранкових торгах у Нью-Йорку. Це сталося після того, як у вівторок вони злетіли на 25% через оголошення про входження до елітного фондового індексу США.

"Хакери намагалися отримати список клієнтів, щоб, видаючи себе за Coinbase, обдурити їх і змусити передати свої криптовалюти. Потім вони вимагали $20 млн, аби приховати інцидент. Ми відмовилися", — йдеться в заяві компанії на її сайті.

Coinbase, штаб-квартира якої розташована в Каліфорнії, оголосила винагороду в розмірі $20 млн — стільки вимагали зловмисники — за інформацію, яка допоможе їх затримати та засудити.

Цього року хакери викрали криптовалюту на $1,5 млрд у біржі Bybit — цей випадок став найбільшим пограбуванням в історії галузі, за даними компанії.

За підрахунками аналітиків Chainalysis, загальна сума втрат від атак на криптобіржі торік зросла на 21% — до понад $2,2 млрд, більшість із яких припадає на регіон Азії та Тихоокеанського басейну. Хакери, пов’язані з урядом Північної Кореї, викрали з цієї суми $1,3 млрд.

Атака на Coinbase відбулася на тлі хвилі кібератак на відомі компанії по всьому світу. Упродовж останніх тижнів зловмисники атакували французький модний дім Dior, британські універмаги Harrods і Marks and Spencer.

У Coinbase заявили, що злочинці «підкупили та завербували» працівників служби підтримки за межами США, аби отримати дані клієнтів. Ці співробітники були негайно звільнені.

Компанія уточнила, що зловмисники викрали інформацію лише про частину клієнтів. Витік включав фрагменти номерів соцстрахування, банківських рахунків, дані акаунтів і копії документів на кшталт паспортів чи водійських посвідчень. Паролі, ключі та кошти зі зловмисниками отримати не вдалося.

Coinbase заявила, що компенсує втрати клієнтам, які стали жертвами шахрайства. За оцінками, сума компенсацій може становити від $180 млн до $400 млн.

Нагадаємо:

Криптовалютна біржа Bybit у лютому 2025 року зазнала масштабного хакерського нападу, у результаті якого з її холодного гаманця Ethereum було викрадено майже $1,5 мільярда.