Хакери вкрали з біржі Bybit криптовалюту Etherium на майже $1,5 мільярда

Криптовалютна біржа Bybit зазнала масштабного хакерського нападу, у результаті якого з її холодного гаманця Ethereum було викрадено майже $1,5 мільярда.

Про це повідомив гендиректор Bybit Бен Чжоу.

За його словами, зловмисники скористалися вразливістю у механізмі підписання транзакцій.

Мультипідписний ETH-холодний гаманець Bybit здійснив переказ у теплий гаманець, але ця операція виявилася замаскованою.

Усі підписанти бачили коректну адресу та справжній URL, проте фактично підписали зміну логіки смарт-контракту. Унаслідок цього хакер отримав повний контроль над гаманцем і переказав усі Ethereum на невідому адресу.

Попри масштабні втрати, керівництво Bybit запевняє, що всі інші гаманці біржі залишаються безпечними, а виведення коштів працює у звичайному режимі.

Крім того, компанія наголошує, що активи клієнтів забезпечені 1:1, тож навіть якщо вкрадені кошти не вдасться повернути, Bybit покриє збитки самостійно.

За даними ЗМІ, відплив криптовалюти Etherium з біржі становив близько 1,46 млрд доларів.

Нагадаємо:

Протягом першої половини 2024 року кіберзлочинці вкрали 1,58 млрд дол, майже вдвічі більше ніж торік.