Крупнейшая криптобиржа США стала жертвой хакеров: похищены данные клиентов

Американская криптовалютная биржа Coinbase стала мишенью хакеров , которые похитили данные клиентов и требовали$20 млн за то, чтобы не обнародовать эту информацию.

Об этом сообщает газета Financial Times.

На фоне этой новости акции компании упали на 5,4% на утренних торгах вНью-Йорке. Это произошло после того, как во вторник они взлетели на 25% из-за объявления о вхождении в элитный фондовый индекс США.

"Хакеры пытались получить список клиентов, чтобы, выдавая себя за Coinbase, обмануть их и заставить передать свои криптовалюты. Затем они требовали$20 млн, чтобы скрыть инцидент. Мы отказались", - говорится в заявлении компании на ее сайте.

Coinbase, штаб-квартира которой расположена в Калифорнии, объявила вознаграждение в размере$20 млн - столько требовали злоумышленники - за информацию, которая поможет их задержать и осудить.

В этом году хакеры похитили криптовалюту на$1,5 млрд у биржи Bybit - этот случай стал крупнейшим ограблением в истории отрасли, по данным компании.

По подсчетам аналитиков Chainalysis, общая сумма потерь от атак на криптобиржи в прошлом году выросла на 21% - до более$2,2 млрд, большинство из которых приходится на регион Азии и Тихоокеанского бассейна. Хакеры, связанные с правительством Северной Кореи, похитили из этой суммы$1,3 млрд.

Атака на Coinbase произошла на фоне волны кибератак на известные компании по всему миру. За последние недели злоумышленники атаковали французский модный дом Dior, британские универмаги Harrods и Marks and Spencer.

В Coinbase заявили, что преступники "подкупили и завербовали" сотрудников службы поддержки за пределами США, чтобы получить данные клиентов. Эти сотрудники были немедленно уволены.

Компания уточнила, что злоумышленники похитили информацию только о части клиентов. Утечка включала фрагменты номеров соцстрахования, банковских счетов, данные аккаунтов и копии документов вроде паспортов или водительских удостоверений. Пароли, ключи и средства со злоумышленниками получить не удалось.

Coinbase заявила, что компенсирует потери клиентам, которые стали жертвами мошенничества. По оценкам, сумма компенсаций может составить от$180 млн до$400 млн.

Напомним:

Криптовалютная биржа Bybit в феврале 2025 года подверглась масштабному хакерскому нападению, в результате которого из ее холодного кошелька Ethereum было похищено почти $1,5 миллиарда.