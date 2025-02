У Китаї засудили до страти за корупцію колишнього топменеджера найбільшого банку в світі

У Китаї до смертної кари з відстрочкою виконання вироку на 2 роки засудили Чжан Хунлі, колишнього віцепрезидента найбільшого банку світу Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (ICBC).

Про це повідомляє Bloomberg.

Влада звинуватила банкіра у хабарництві. Слідство встановило, що він отримав 177 мільйонів юанів (24 млн дол) у період з 2011 по 2022 рік в обмін на сприяння у видачі кредитів та працевлаштуванні. Суд постановив конфіскувати всі його активи.

Китай вперше відкрив розслідування щодо Чжана наприкінці 2023 року, а у травні 2024-го його заарештували. У серпні ексбанкіру висунули офіційні обвинувачення.

Чжан працював в ICBC з 2010 року після переходу з Deutsche Bank, ставши першим банкіром з іноземного банку, якого найняли на вищу керівну посаду у державному банку Китаю. У 2018 році він залишив ICBC через сімейні обставини та приєднався до інвестиційної компанії Hopu Investment Management Co.

Останніми роками Китай активізував боротьбу з корупцією у фінансовій сфері. Чжан Хунлі став одним із кількох високопосадовців, засуджених до смертної кари з відстрочкою. Схожий вирок раніше отримали колишній голова Bank of China Ltd. Лю Ляньге та екс-президент China Merchants Bank Co. Тянь Хуйюй.