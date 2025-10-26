Киргизстан з Binance запускає національну криптовалюту

Киргизстан запустив національну стабільну криптовалюту та цифрову валюту центрального банку у партнерстві з криптовалютною біржею Binance.

Про це повідомив у суботу президент Садир Жапаров, передає Reuters.

Країна в останні роки позиціонує себе як лідер у сфері криптовалют у Центральній Азії.

A5A7, "стейблкоін", забезпечений російським рублем і базований у Киргизстані, потрапив під санкції західних урядів, які стверджують, що він використовується для уникнення санкцій проти Росії через війну в Україні.

Чанпен Чжао, засновник криптовалютної біржі Binance, у травні був призначений радником президента Киргизстану з питань цифрових активів.

У суботу Чжао повідомив у дописі на X, що національна стабільна монета Киргизстану була запущена на BNB Chain і що цифрова версія валюти Киргизстану, сом, готова до використання в державних платежах.

Він зазначив, що було створено національний резерв криптовалюти, який включає токен BNB від Binance.

У п'ятницю президент США Дональд Трамп помилував Чжао, відкриває нову вкладку, який раніше був засуджений за злочини, пов'язані з відмиванням грошей.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп помилував засновника найбільшої у світі криптобіржі Binance Чанпена Чжао, який був засуджений за порушення вимог щодо протидії відмиванню коштів.