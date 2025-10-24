Київ виділив пів мільярда на забезпечення подачі води після відключень світла

Влада Києва виділила 548 млн грн на безперебійну роботу та енергонезалежність систем водопостачання й водовідведення.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, посилаючись на зміни до програми економічного і соціального розвитку Києва на 2024–2026, які внесла Київрада.

Згідно зі змінами, 548 млн грн спрямують на забезпечення безперервного функціонування систем водопостачання та водовідведення, а також на підвищення енергонезалежності об'єктів цієї інфраструктури.

У повідомленні йдеться, що через постійні ворожі обстріли пошкоджень зазнають енергомережі, від яких залежить подача та відведення води в житлових будинках, лікарнях, школах, дитсадках.

Тож гроші направлять на запобігання аварійним ситуаціям, відновлення та підтримання стабільної роботи міських водних мереж.

Нагадаємо:

Після масованого російського ракетного та дронового удару 10 жовтня, частина Києва залишилася без електроенергії і водопостачання.