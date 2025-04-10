Керівників "Укрпрофтуру" та профспілковців підозрюють у привласненнях держмайна

Правоохоронці викрили протиправну діяльність керівництва ПрАТ "Укрпрофтур" та посадовців Федерації профспілок України, які організували схему незаконного відчуження державного майна профспілкових організацій на понад 20 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016–2018 років фігуранти уклали чотири фіктивні договори купівлі-продажу об’єктів нерухомості у місті Рівне. Загальна оцінювальна вартість цих об’єктів становила понад 20 млн гривень. Наприклад, приміщення одного з ресторанів було реалізоване за заниженою ціною – лише 4,1 млн гривень. Новими власниками стали родичі одного з керівників "Укрпрофтуру", - йдеться в повідомленні.

В ДБР розповіли, що персонал закладу обслуговував представників правоохоронних органів та місцевої влади зі знижками понад 20%.

Таким чином організатори намагалися налагодити персональні зв’язки та уникати перевірок.

П’ятьом особам повідомлено про підозру. Чотирьох фігурантів затримано. Найближчим часом до суду буде подано клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 100 млн гривень.

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