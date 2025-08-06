Мільйонні збитки: керівницю "Сегежа Україна" підозрюють у передачі держмайна синові

Генеральну директорку акціонерного товариства "Сегежа Україна" підозрюють у заподіянні державі збитків на понад 46 млн гривень.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Як зазначається, 25% акцій АТ "Сегежа Україна" належать акціонерному товариству "Оріана" (державний пакет акцій – 99,99%), решта 75% — компанії з російським капіталом, щодо якої діють санкції Ради національної безпеки і оборони, а також додаткові обмеження Національного банку.

Накладені обмеження забороняють користуватися майном, проводити фінансові операції й виводити капітал за межі України.

Слідство встановило, що фігурантка, діючи в інтересах приватної фірми свого сина, передала йому в користування весь майновий комплекс підприємства — будівлі, обладнання та інші активи загальною вартістю понад 184 млн грн. Зробила вона це без згоди акціонерів та з порушенням закону.

Приватна компанія почала використовувати передані їй виробничі потужності у власній господарській діяльності й отримувати прибуток.

Унаслідок вказаних дій держава, як власник 25% акцій товариства, зазнала збитків на 46 млн грн.

Фігурантці оголосили підозру за ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України —

Як повідомлялося, приватне акціонерне товариство "Сегежа Оріана Україна" зареєстроване в місті Калуш Івано-Франківської області. Згідно з даними youcontrol.com.ua, з 2013 року компанію очолює Ольга Грищук.

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