Инфляция ускорилась до 12,9%: Нацбанк объяснил причины

В начале 2025 года потребительская инфляция в Украине продолжила расти. В январе она ускорилась до 12,9% в годовом измерении, а в феврале, по предварительным оценкам, также выросла.

Об этом сообщает Укринформ.

Глава Нацбанка Андрей Пышный во время брифинга пояснил, что такую динамику вызвали временные факторы, а также фундаментальные факторы, в частности повышение расходов бизнеса на энергоресурсы и зарплаты.

"Базовая инфляция стремительно ускорялась, опережая прогнозные оценки, прежде всего по компоненте услуги", - отметил Пышный.

Несмотря на повышенное внимание к теме инфляции, экономические агенты сохраняют относительную устойчивость ожиданий. Это связано с мерами НБУ по поддержке валютного рынка и защиты гривневых сбережений. В частности, в феврале снизились объемы чистой покупки валюты бизнесом и населением, а спрос на гривневые инструменты для сбережений остался стабильным.

"Инфляция будет расти в ближайшие месяцы из-за дальнейшего влияния худших прошлогодних урожаев и увеличения производственных затрат предприятий. В то же время примененные меры НБУ по усилению монетарной политики будут ограничивать фундаментальное ценовое давление, а поступление новых урожаев летом затормозит рост цен на продовольственные товары", - заверил Пышный.

Нацбанк ожидает, что во втором полугодии инфляция начнет спадать и в конце года вернется к однознаковому уровню.

"Меры НБУ будут способствовать снижению инфляции до цели 5% на горизонте политики", - подчеркнул глава регулятора.

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Напомним:

Инфляция в Украине в январе 2025 года достигла 12,9% в годовом измерении и оказалась выше прогноза Национального банка Украины.

Годовая инфляция в Украине в январе составила 12,9% (по сравнению с январем 2024 года) против 12% в декабре.